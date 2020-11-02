8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сварочный полуавтомат Aurora PRO SPEEDWAY 160 IGBT

Артикул: 95742
  • Сварочный полуавтомат Aurora PRO SPEEDWAY 160 IGBT - фото 1
  • Сварочный полуавтомат Aurora PRO SPEEDWAY 160 IGBT - фото 2
Сварочный полуавтомат Aurora PRO SPEEDWAY 160 IGBT - фото 1
Сварочный полуавтомат Aurora PRO SPEEDWAY 160 IGBT - фото 2
29 300 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

28 000 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 96 КэтКоинов
Артикул: 95742
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 884 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендAurora
Тип товараСварочный полуавтомат-инвертор
Рекомендуемая мощность генератора3.8 кВт
Типы сваркиполуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
Форсаж дугинет
Макс. сварочный ток при непрерывной работе160 А
Мощность6.2 кВт
Питаниеинвертор
Плазменная резканет
Продолжительность включения при максимальном токе2.5 мин.
Типы сваркиаргонодуговая сварка (TIG)
Степень защитыIP21
Температурный диапазон работыот 50°C до -20°C
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая сварка (MMA)
Ширина, см17
Высота, см30
Длина, см38.6
Вес, кг8
мощность - 6.2 кВт, тип сварки - полуавтоматическая, ручная дуговая, аргонодуговая, периодичность работы при максимальной нагрузке - 25%


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Сварочный полуавтомат Aurora PRO SPEEDWAY 160 IGBT - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 29300 руб., позвонив по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...