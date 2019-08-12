Прибор для массажа кожи головы Laser Hair Gezatone HS586

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|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для головы
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|7
|Длина, см
|23
|Ширина, см
|10
|Вес, кг
|0.4
Прибор для массажа кожи головы Laser Hair Gezatone HS 586 представляет собой компактную лазерную расческу, которая воздействует на волосяные луковицы, укрепляя и стимулируя их рост. Благодаря применению такой расчески, выпадение волос заметно сокращается, стимулируется их рост и пробуждаются спящие волосяные фолликулы. Волосы становятся гуще и сильнее.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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12.08.2019
Волосы укрепляются и растут
Недостатки:
Щетинки со временем выпадают, а поменять пластину с ними невозможно (хотя она съемная)
Комментарий:
Через 3 недели ежевечернего использования даже мой парикмахер заметила, что по всей моей голове - густой "подшерсток": волосы растут, как у младенца