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Перфоратор Энкор ПЭ-870/26ЭР

Артикул: 93713
  • Перфоратор Энкор ПЭ-870/26ЭР - фото 1
  • Перфоратор Энкор ПЭ-870/26ЭР - фото 2
  • Перфоратор Энкор ПЭ-870/26ЭР - фото 3
Перфоратор Энкор ПЭ-870/26ЭР - фото 1
Перфоратор Энкор ПЭ-870/26ЭР - фото 2
Перфоратор Энкор ПЭ-870/26ЭР - фото 3
4 840 руб. 
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+ 118 КэтКоинов
Артикул: 93713
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЭнкор
Тип товараПерфораторы
Реверсда
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Дополнительные щетки в комплектенет
Режим шуруповертада
Макс. диаметр сверления (бетон)26 мм
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)70 мм
Макс. энергия удара3.2 Дж
Минимальный диаметр патрона10 мм
Режим сверлениеда
Режим долблениеда
Потребляемая мощность870 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Тормоз двигателянет
Питаниесеть
Пылесборникнет
Предохранительная муфтада
Блокировка кнопки включенияда
Ограничитель глубины сверленияесть
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см29
Длина, см45
Высота, см23
Вес, кг3.2
Три режима работы. Мощность - 870 Вт. Сила удара - 3.2 Дж


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Теги товара: SDS PLUS, SDS PLUS 750 вт, Сетевые.


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Самовывоз невозможен
Перфоратор Энкор ПЭ-870/26ЭР - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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