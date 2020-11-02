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Лобзик Фиолент ПМ3-600Э

Артикул: 93649
Лобзик Фиолент ПМ3-600Э
4 650 руб. 
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+ 214 КэтКоинов
Артикул: 93649
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендФиолент
Тип товараЛобзик электрический
Антивибрационная системанет
Быстрозажимное крепление пилкинет
Частота движения пилки0-2600 ход/мин
Сдув опилокесть
Регулировка частоты ходаесть
Подключение пылесосаесть
Обрезиненная рукоятканет
Мощность600 Вт
Маятниковый ходесть
Глубина пропила стали10 мм
Глубина пропила дерева85 мм
Глубина пропила алюминия20 мм
Лазерный маркернет
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Подсветканет
В кейсенет
Длина, см24
Ширина, см8
Высота, см22
Вес, кг2.5
Для прямолинейного и криволинейного распила.


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Лобзик Фиолент ПМ3-600Э - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4650 руб., позвонив по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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