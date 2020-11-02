8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насос Grinda GFP-60-4.2

Артикул: 93043
Насос Grinda GFP-60-4.2
3 710 руб. 
Купить
+ 58 КэтКоинов
Артикул: 93043
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендGrinda
Тип товараНасосы
Глубина погружения под зеркало воды3 м
Диаметр разъема соединения1 дюйм.
Качество водычистая
Максимальная температура воды35°C
Максимальный напор4.2 м
Минимальная температура воды5°C
Минимальная температура окружающей среды5°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность120 Вт
Пропускная способность3.6 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц2 мм
Режущая насадканет
Длина, см23
Ширина, см16
Высота, см23
Вес, кг3.65
Тип насоса - фонтанный. Для чистая воды. Пропускная способность - 3.6 куб.м/час


Смотрите также: Аэраторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Газонокосилки, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и аксессуары для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотобуры, Мотопомпы, Насосные станции, Насосы, Ножницы для травы и ветвей, Опрыскиватели, Подметальные машины, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы для стрижки кустов, Электропилы.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Насос Grinda GFP-60-4.2 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...