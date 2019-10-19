8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710C2

(1)
Артикул: 92850
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710C2 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710C2 - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710C2 - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710C2 - фото 2
9 100 руб. 
Купить
+ 191 КэтКоинов
Артикул: 92850
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeWalt
Тип товараБезударная дрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент24 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1 мм
Макс. диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления дерева20 мм
Макс. диаметр сверления металла10 мм
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателяда
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см18.5
Ширина, см5
Высота, см19.5
Вес, кг1.1
Безударная дрель-шуруповерт, питание от аккумулятора, макс. число оборотов холостого хода 1500 об/мин, напряжение аккумулятора 10.8 В, емкость аккумулятора 1.3 Ач


Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Ударные, Для дома, С подсветкой, Импульсные, С большим крутящим моментом, Безударные, Двухскоростные.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


19.10.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Легкий, ухватистый, хороший момент для 10 вольтового Аккума и 2 скорости.
Кстати у деволтов как правило самые высокие макс обороты при сверлении.
2 акб в комплекте,
быстрая зарядка по сравнению с никель кадмиевыми акб.
Небольшие люфты по всей тушке начиная с патрона и кончая редуктором .

Недостатки:
Ставлю твёрдую четверку не потому что шурик плох а потому как мой предыдущий деволт из младших линеек на 12 в был точкой отсчёта .
И он до сих пор жив и пережил пару комплектов никелькадмиевых акб.

Комментарий:
Хороший легкий двухскоростной шуруповёрт с тормозом шпинделя ( это важно)
Хорошим моментом и эргономикой.
Для дома дачи и хобби более чем.
Если каждый день нужен шуруповёрт по работе купите более тяжелую серию того же или другого производителя .

Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710C2 - купить по цене 9100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...