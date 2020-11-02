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Гайковерт ударный DeWalt DW294

Артикул: 92839
  • Гайковерт ударный DeWalt DW294 - фото 1
  • Гайковерт ударный DeWalt DW294 - фото 2
Гайковерт ударный DeWalt DW294 - фото 1
Гайковерт ударный DeWalt DW294 - фото 2
26 220 руб. 
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+ 466 КэтКоинов
Артикул: 92839
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 370 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараГайковерт электрический
Дополнительный аккумуляторнет
Зарядное устройство в комплектенет
Защита от перегрузокесть
Количество скоростей работы1
Лампа точечной подсветкинет
Макс. количество ударов в минуту2700 уд/мин
Мощность, Вт370
Питаниеот сети
Потребляемая мощность710 Вт
Ударный механизместь
Электронная регулировка частоты вращениянет
Высота, см29.2
Длина, см21.6
Вес, кг3.2
для откручивания/закручивания болтов и гаек


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Самовывоз невозможен
Гайковерт ударный DeWalt DW294 - стоимость товара 26220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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