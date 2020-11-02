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Насадка AEG 430923 (BSB 18CBL-OA)

Артикул: 92768
Насадка AEG 430923 (BSB 18CBL-OA)
2 970 руб. 
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+ 112 КэтКоинов
Артикул: 92768
В наличии
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БрендAEG
Тип товараНасадка
Вес, кг0.21
Кейс в комплектенет
Тип машиныоснастка

Насадка AEG 430923 (BSB 18CBL-OA) - это насадка со смещенной осью. Применяется для работы в труднодоступных местах. Устанавливается в 12 позициях.

Особенности:

  • Обеспечивает те же характеристики, что и на шпинделе инструмента;
  • Для моделей AEG BBS 12C2 и BSB 18CBLI;
  • 12 различных позиций.

Комплектация:

  • Насадка AEG 430923 (BSB 18CBL-OA);
  • Упаковка.


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Насадка AEG 430923 (BSB 18CBL-OA) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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