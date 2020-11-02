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Жидкость Thetford Cassete t/Clean 1л

Артикул: 92192
Жидкость Thetford Cassete t/Clean 1л
1 190 руб. 
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Артикул: 92192
В наличии
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БрендCA
Тип товара

Очень сильное и эффективное чистящее средство с приятным свежим ароматом, специально разработанное Thetford для дополнительной (примерно 2-3 раза в год) очистки резервуара для сбора отходов от известковых отложений на его внутренних стенках и подвижных частях. Резервуар полностью очищается, что продлевает срок службы кассетных биотуалетов Thetford. Кроме того, обладает мощным дезодорирующим и освежающим эффектом, устраняет неприятные запахи в резервуаре для сбора отходов.

Дозировка: В приемный резервуар кассетного биотуалета добавьте 300 ml жидкости и минимум 5 литров воды. Использование теплой воды (max 40 град.) увеличивает эффективность очистки. Встряхните резервуар несколько раз и оставьте min на 16 часов при открытой заслонке резервуара. Опорожните резервуар в специально отведенном для этого месте и ополосните его чистой водой. Применять не чаще 2-3 раз в год. Не добавляйте жидкость Cassette Tank Cleaner во время эксплуатации биотуалета!



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Жидкость Thetford Cassete t/Clean 1л - по цене 1190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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