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Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 белый

Артикул: 92190
  • Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 белый - фото 1
  • Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 белый - фото 2
  • Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 белый - фото 3
  • Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 белый - фото 4
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 белый - фото 1
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 белый - фото 2
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 белый - фото 3
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 белый - фото 4
10 470 руб. 
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+ 182 КэтКоинов
Артикул: 92190
В наличии
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БрендNoname
Тип товара

Портативный переносной биотуалет Thetford porta potti qube 365 со смывом чистой водой, не требующий подсоединения к системе канализации и водоснабжения. Биотуалет компании Thetford - это отличный способ сделать свой отдых на даче более комфортным.

Эти биотуалеты отличаются компактностью, небольшим весом и стильным дизайном, а легкость в очистке и простота в эксплуатации позволяет использовать его как взрослым, так и детям.

Биотуалет Porta Potti состоит из двух секций, верхняя часть которой представляет собой комбинированную систему смывного бачка, бъёмом 15 литров, и унитаза со съемным сидением и крышкой, а нижняя часть представляет собой бачок для стоков (объём - 21 литр). Эти две части легко соединяются и разъединяются между собой с помощью рычага на задней части туалета.

Для функционирования биотуалета необходимо использовать специальные жидкости, которые предотвращают появление неприятного запаха, подавляют образование газов и поддерживают чистоту в нижнем бачке биотуалета.

Биотуалет Porta Potti Qube является новой усовершенствованной моделью в линии биотуалетов Porta Potti, обладающая не только компактными размерами, но и стильным дизайном.

Смыв осуществляется при помощи поршневого насоса.

Модель оснащена индикатором наполнения сливного бака.



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Самовывоз невозможен
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 белый - по цене 10470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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