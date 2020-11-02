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Стационарный блендер Philips HR2163 Viva Collection

Артикул: 90084
  • Блендер Philips HR 2163 - фото 1
  • Стационарный блендер Philips HR2163 Viva Collection - фото 2
  • Стационарный блендер Philips HR2163 Viva Collection - фото 3
Блендер Philips HR 2163 - фото 1
Стационарный блендер Philips HR2163 Viva Collection - фото 2
Стационарный блендер Philips HR2163 Viva Collection - фото 3
5 900 руб. 
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+ 123 КэтКоинов
Артикул: 90084
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPhilips
Тип товараБлендеры
Вакуумное смешиваниенет
Вакуумный насоснет
Управлениемеханическое
Типстационарный
Режимы скоростиплавная регулировка скорости, импульсный режим
Работа от аккумуляторанет
Основной цветбелый
Мощность, Вт600
Материал кувшинапластик
Материал корпусапластик
Комплектациямоторный блок, чаша
Количество скоростей2
Дополнительный цветфиолетовый
Дисплейнет
Функции и особенностивзбивание, измельчение, смешивание, измельчение льда
Емкость кувшина, л2
Отсек для сетевого шнураесть
Прочееразмер 220x420x115 мм
Длина сетевого шнура1 м
Вес, кг1.9
Стационарный блендер в корпусе из полипропилена. Напряжение: 220-240 В.


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Самовывоз невозможен
Стационарный блендер Philips HR2163 Viva Collection - стоимость товара 5900 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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