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Планка с крючками Milardo 001SM30M41

Артикул: 89177
Планка с крючками Milardo 001SM30M41
740 руб. 
970 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 89177
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Hooks
filter_noneТовар входит в коллекцию Hooks
БрендMilardo
Тип товараКрючки
Исполнениелатунь
Установка (монтаж)подвесной
Длина, см17.5
Ширина, см4.5
Высота, см3
Вес, кг0.375
Планка с крючками. Материал: латунь. Установка: настенная.


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Самовывоз невозможен
Планка с крючками Milardo 001SM30M41 - стоимость товара 740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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