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Подстаканник одинарный Iddis Edifice EDIMBG1i45

Артикул: 89059
Подстаканник одинарный Iddis Edifice EDIMBG1i45
1 140 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 89059
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Edifice
filter_noneТовар входит в коллекцию Edifice

Коллекция Edifice

БрендIddis
Тип товараСтаканчики для зубных щеток
Исполнениестекло
Установка (монтаж)подвесной
Длина, см8.8
Ширина, см6.9
Высота, см9.6
Вес, кг0.36
Подстаканник одинарный Iddis. Материал: стекло. Установка: настенная.


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Самовывоз невозможен
Подстаканник одинарный Iddis Edifice EDIMBG1i45 - стоимость товара 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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