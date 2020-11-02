Канат тренировочный Кроссфит INDIGO 95104-1 IR дл. 9 м 95104-1 IR

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Indigo
|Тип товара
|Канат тренировочный
|Длина, см
|35
|Ширина, см
|35
|Высота, см
|10
|Вес, кг
|3
Канат тренировочный Indigo IR 95104-1 IR (9 м) предназначен для индивидуальных и групповых тренировок, направленных на развитие ловкости, силы, выносливости, реакции, силы хвата. При выполнении упражнений с канатом активны все мышцы тела. Благодаря простоте эксплуатации, занятия можно проводить как в зале, так и на открытом воздухе.
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