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Канат тренировочный Indigo IR 95104-1 (12 м) предназначен для выполнения различных упражнений, нацеленных на развитие силы, ловкости, надежности хвата. При занятиях с канатом работают все группы мышц. Подходит как для индивидуальных, так и для групповых занятий.

Канат Тренировочный Кроссфит Indigo 95104-1 Ir Дл 12м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.