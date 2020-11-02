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Главная Товары для спорта и отдыха Тренажеры Кроссфит Канат Тренировочный Кроссфит Indigo 95104-1 Ir Дл 12м

Канат Тренировочный Кроссфит Indigo 95104-1 Ir Дл 12м

Артикул: 88850
Канат тренировочный Кроссфит INDIGO 95104-1 IR дл. 12 95104-1 IR
4 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 88850
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БрендIndigo
Тип товараКанат тренировочный
Длина, см40
Ширина, см40
Высота, см10
Вес, кг4

Канат тренировочный Indigo IR 95104-1 (12 м) предназначен для выполнения различных упражнений, нацеленных на развитие силы, ловкости, надежности хвата. При занятиях с канатом работают все группы мышц. Подходит как для индивидуальных, так и для групповых занятий.

Особенности:

  • Диаметр каната - 38 мм;
  • Длина каната составляет 12 м;
  • Выполнен из синтетического волокна.

Комплектация:

  • Канат тренировочный Indigo IR 95104-1 (12 м);
  • Упаковка.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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