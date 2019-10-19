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Вибромассажер Cs Medica VibraPulsar Cs-v1

(2)
Артикул: 83175
  • Вибромассажер Cs Medica VibraPulsar Cs-v1 - фото 1
  • Вибромассажер Cs Medica VibraPulsar Cs-v1 - фото 2
  • Вибромассажер Cs Medica VibraPulsar Cs-v1 - фото 3
  • Вибромассажер Cs Medica VibraPulsar Cs-v1 - фото 4
Вибромассажер Cs Medica VibraPulsar Cs-v1 - фото 1
Вибромассажер Cs Medica VibraPulsar Cs-v1 - фото 2
Вибромассажер Cs Medica VibraPulsar Cs-v1 - фото 3
Вибромассажер Cs Medica VibraPulsar Cs-v1 - фото 4
1 890 руб. 
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Артикул: 83175
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 18 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCs Medica
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от сетида
ПроизводствоКитай
Высота, см9
Длина, см11
Ширина, см39
Вес, кг0.87
Вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-v1 − предназначен для проведения интенсивного вибрационного массажа разных частей тела человека. Он представляет собой устройство, позволяющее путем передачи колебательных движений различной частоты от массажной головки к массируемому участку тела, оказывать воздействие, сравнимое с техникой ручного массажа, при котором выполняются приемы постукивания и похлопывания. Используя вибромассажер CS Medica VibraPulsar CS-v1, вы сможете самостоятельно проводить эффективные массажные процедуры в домашних условиях. Благодаря системе электронного управления, 4 автоматическим режимам массажа разной интенсивности и 4 видам сменных массажных головок процедура массажа в домашних условиях станет легкой и максимально комфортной. 
Комплектация:
  • Вибромассажер
  • 4 сменные массажные насадки
  • Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

Видеообзор на Вибромассажер Cs Medica VibraPulsar Cs-v1

Видеообзор Вибромассажер Cs Medica VibraPulsar Cs-v1


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Рейтинг: 3 на основе 2 отзывов
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19.10.2019
Достоинства:
легкий по сравнению с другими похожими моделями, прост в использовании, сменные насадки для различных ситуаций.

Недостатки:
немного пахнет пластик. но должен выветриться

Комментарий:
купила в подарок, довольны остались все!!! это очень хорошая вещь))
теперь очень хочу себе приобрести))


16.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Сперва отмечу простое удобство, все делается без усилий, функционально. Удобнейшая инструкция с расписанными методиками, можно самому во всем разобраться. Усталость после массажа как рукой снимает, главное, выбрать правильно насадку. Помощь при болях в мышцах просто неоценима, ощущения неимоверно приятные! Еще поставлю плюсик за качественные пластик и общий приятный дизайн, аппарат очень достойный!

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Мне понравился, рекомендую

Самовывоз невозможен
Вибромассажер Cs Medica VibraPulsar Cs-v1 - этот товар вы можете купить по цене 1890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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