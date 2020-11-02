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Удилище Shimano ALIVIO DX SPINN 240 MH (SALDX24MH)

Артикул: 82643
  • Удилище Shimano ALIVIO DX SPINN 240 MH (SALDX24MH) - фото 1
  • Удилище Shimano ALIVIO DX SPINN 240 MH (SALDX24MH) - фото 2
Удилище Shimano ALIVIO DX SPINN 240 MH (SALDX24MH) - фото 1
Удилище Shimano ALIVIO DX SPINN 240 MH (SALDX24MH) - фото 2
2 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 82643
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БрендShimano
Тип товараУдилище
Материалкарбон, пробка, углеволокно
Рабочая длина, м2.4
Тест по леске, г14–40
Длина, см123
Ширина, см12
Балансировкаесть
Высота, см6
Типспиннинговое, штекерное
Вес, кг0.199

Описание

УдилищеAlivio DX Spinningсо своим прогрессивным бланком ХТ30 стало еще тоньше и быстрее. Оно оснащено направляющими кольцами Shimano Hard Lite, которые хорошо работают как с монофиламентной, так и с плетеной леской. Удилище украшено пробковыми ручками и красивой косметикой, по цвету сочетающейся с катушками Alivio. Широкий спектр удилищ подходит практически под все индивидуальные и местные требования.



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