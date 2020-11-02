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Спиннинг Shimano Vengeance AX Spinning Tele - качество премиального уровня по бюджетной цене. Бланк выполнен из карбона ХТ30 с катушкодержателем Shimano и кольцами Hardlite, легкодоступные петли для крючка, все это принесло новый уровень качества в сегмент бюджетных удилищ. Пять удилищ Telespinn различной длины и тестов, начиная от 210 Heavy до 330 Middle строем. Идеальны для путешествующих рыболовов, ограниченных во времени.

Удилище Shimano VENGEANCE AX SPIN TELE 240 M (SVAXTE240M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.