8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Удилище Shimano VENGEANCE AX SPIN TELE 330 MH (SVAXTE330MH)

Артикул: 82560
  • Удилище Shimano VENGEANCE AX SPIN TELE 330 MH (SVAXTE330MH) - фото 1
  • Удилище Shimano VENGEANCE AX SPIN TELE 330 MH (SVAXTE330MH) - фото 2
Удилище Shimano VENGEANCE AX SPIN TELE 330 MH (SVAXTE330MH) - фото 1
Удилище Shimano VENGEANCE AX SPIN TELE 330 MH (SVAXTE330MH) - фото 2
5 600 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

5 300 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 80 КэтКоинов
Артикул: 82560
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендShimano
Тип товараУдилище
Материалкарбон, углеволокно
Рабочая длина, м3.31
Тест по леске, г14–40
Длина, см77
Ширина, см12
Балансировкаесть
Высота, см6
Типспиннинговое, телескопическое
Вес, кг0.253

Описание

Пять телескопических удилищ, размерами от среднего 2.10м и жесткого 3.30м действия, несут имя Vengeance Telescopic. Катушкодержатель Shimano и кольца Hardlite украшают бланк XT30. Идеальны для путешествующих рыболовов, ограниченных во времени.



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Удилище Shimano VENGEANCE AX SPIN TELE 330 MH (SVAXTE330MH) - стоимость товара 5600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...