Удилище Shimano ALIVIO DX SPECIMEN 12-300 (ALDX12300)

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|Бренд
|Shimano
|Тип товара
|Удилище
|Материал
|композит
|Рабочая длина, м
|3.66
|Тест по леске, г
|макс. 125
|Длина, см
|186
|Ширина, см
|16
|Балансировка
|есть
|Высота, см
|8
|Тип
|карповое, штекерное
|Вес, кг
|0.358
Описание
Карповые удилища ALIVIO Specimen созданы для рыболовов на малом бюджете, но имеют многие признаки более дорогих моделей. Обладая великолепным забрасывающим и игровым действием, с красивой приглушенной косметикой, ALIVIO идеальны в использовании и не стоят состояния. Производятся 10 моделей на выбор, включая четыре 3-х секционные опции.
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