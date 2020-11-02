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Пила торцовочная Metabo KGS 315 Plus (0103150000)

Артикул: 81857
  • Пила торцовочная Metabo KGS 315 Plus (0103150000) - фото 1
  • Пила торцовочная Metabo KGS 315 Plus (0103150000) - фото 2
  • Пила торцовочная Metabo KGS 315 Plus (0103150000) - фото 3
Пила торцовочная Metabo KGS 315 Plus (0103150000) - фото 1
Пила торцовочная Metabo KGS 315 Plus (0103150000) - фото 2
Пила торцовочная Metabo KGS 315 Plus (0103150000) - фото 3
73 450 руб. 
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+ 255 КэтКоинов
Артикул: 81857
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 12 242 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараПила торцовочная
Скорость вращения4100 об/мин
Глубина пропила120 мм
Диаметр диска315 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркересть
Мощность2200 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила320 мм
Фиксация шпинделяда
Угол поворота60 град
Угол наклона47 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростиесть
Пылесборникесть
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см95
Ширина, см66
Высота, см76.5
Вес, кг26
дисковая, настольная, вес - 26 кг


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Пила торцовочная Metabo KGS 315 Plus (0103150000) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 73450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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