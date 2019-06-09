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Пила циркулярная Metabo KS 55 в коробке (600855000)

(1)
Артикул: 81856
  • Пила циркулярная Metabo KS 55 FS (600855000) - фото 1
  • Пила циркулярная Metabo KS 55 FS (600855000) - фото 2
Пила циркулярная Metabo KS 55 FS (600855000) - фото 1
Пила циркулярная Metabo KS 55 FS (600855000) - фото 2
8 160 руб. 
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+ 70 КэтКоинов
Артикул: 81856
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендMetabo
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила55 мм
Диаметр диска160 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1200 Вт
Скорость вращения5600 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Угол наклона47 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Питаниеот сети
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см60
Ширина, см48
Высота, см42
Вес, кг4
дисковая, ручная, вес - 4 кг


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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09.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Неубиваемость. Очень хорошо сбалансирована. Прочная стальная площадка. Диск с нереальным ресурсом. Пилой напилил забор на 70 погонных метров из подверстачной доски, комплект бруса на подпорную стенку (8 кубов) при этом брус был с гвоздями, ест не кашляя. Комплект каркаса на дом (10 кубов). И опалубку на фундамент 10х10.

Недостатки:
Всё-таки это не профессиональный инструмент. Хорошо что он столько продержался, но для его цены странно долго.
Маловато мощность для работы плотником. Сложновато распускать доску вдоль волокна. Дорогие оригинальные диски. Блокировка кнопки пуска не даёт нажать её мизинцем и пилить зеркально.

Самовывоз невозможен
Пила циркулярная Metabo KS 55 в коробке (600855000) - по цене 8160 руб. в Ростове-на-Дону. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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