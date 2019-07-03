Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 216 M (619260000)

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Пила торцовочная
|Скорость вращения
|5000 об/мин
|Глубина пропила
|65 мм
|Диаметр диска
|216 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|настольная
|Лазерный маркер
|есть
|Мощность
|1500 Вт
|Антивибрационная система
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Ширина пропила
|36 мм
|Фиксация шпинделя
|да
|Угол поворота
|45 град
|Угол наклона
|45 град
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Пылесборник
|есть
|Подключение пылесоса
|нет
|Плавный пуск
|нет
|В кейсе
|нет
|Питание
|от сети
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|70
|Ширина, см
|52
|Высота, см
|55
|Вес, кг
|14
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03.07.2019
Все мои ожидания оправдались. Точность резки под 90 и 45 гр. Лазерный указатель. Небольшой вес, что для меня пожилого инвалида 2гр. важно. Качество резки прилагаемым пильным диском меня полностью удовлетворило. Жаль что раньше не приобрел.
Недостатки:
При общении с менеджером Плеер.ру уточнил есть ли согласно рекламе плавный пуск ответил да. Но его нет. Это конечно не очень большая проблема, но неприятно когда обманываю. Потом брать деньги за предпродажную проверку работоспособности вызывает удивление.
Комментарий:
С учетом цены и готовности немного повозиться в начале вполне годный аппарат.