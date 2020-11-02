Перфоратор Metabo KHE 3251 (600659000)

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|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 3 344 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Перфораторы
|Минимальный диаметр патрона
|10 мм
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|35 мм
|Режим долбление
|да
|Режим сверление
|да
|Максимальный крутящий момент
|20 Н*м
|Макс. энергия удара
|3.1 Дж
|Макс. диаметр сверления (полой коронкой)
|82 мм
|Макс. диаметр сверления (металл)
|13 мм
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|32 мм
|Потребляемая мощность
|800 Вт
|Режим шуруповерта
|да
|Дополнительные щетки в комплекте
|нет
|Тип крепления бура
|SDS-Plus
|Быстрозажимной патрон в комплекте
|да
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Пылесборник
|нет
|Антивибрационная система
|да
|Предохранительная муфта
|да
|Питание
|сеть
|Ограничитель глубины сверления
|есть
|Блокировка кнопки включения
|нет
|Ключевой патрон в комплекте
|да
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|Ширина, см
|11
|Длина, см
|33
|Высота, см
|10
|Вес, кг
|3.5
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