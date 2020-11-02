Пылесос Karcher SV 7 *EU (1.439-410)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Karcher
|Тип товара
|Пылесос строительный
|Влажная очистка
|нет
|Выходные розетки
|нет
|Мощность, Вт
|2200
|Объем бака
|1,2 л
|Высота, см
|51
|Длина, см
|33
|Ширина, см
|34
|Вес, кг
|10.5
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