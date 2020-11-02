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Автомагнитола JVC KW-V420BT

Артикул: 81374
Автомагнитола JVC KW-V420BT
22 660 руб. 
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+ 186 КэтКоинов
Артикул: 81374
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJVC
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелинет
Наличие ТВ-тюнеранет
Читаемые форматыCD-Audio, DivX, DVD-Video, JPEG, MP3, MPEG4, WMA
Функция Съемная панельнет
Типоразмер2 DIN
Тип дисплеямногоцветный
Сенсорный дисплейда
Радиоприемникесть
Поддержка iOS (car play)нет
Поддержка Androidнет
Наличие usb-портаесть
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателяесть
Наличие CD-проигрывателяесть
Наличие Bluetoothесть
Выходная мощность номинальная88 Вт
Кол-во полос эквалайзера5
Состояние товарановый
ВыходыRCA
ВходыUSB
Длина, см18.2
Ширина, см16
Высота, см11.1
Вес, кг1.9
Пиковая мощность - 200 Вт, типоразмер -2 DIN, дисплей - цветной


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола JVC KW-V420BT - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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