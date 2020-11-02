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Насос Велосипедный Giyo Gp-91

Артикул: 81114
Насос велосипедный Giyo GP-91
830 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 81114
В наличии
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БрендGIYO
Тип товараНасосы
Высота, см7
Длина, см23
Ширина, см7
Вес, кг0.7

Насос велосипедный Giyo GP-91 позволяет быстро накачать шины велосипеда в любых условиях. Имеет крепление на раму, его удобно всегда возить с собой.

Особенности:

  • Манометр, рассчитанный на максимальный показатель 120 PSI;
  • Два типа ниппелей: A/V и presta;
  • Крепится на раму;
  • Материал - пластик и алюминий;
  • Безшланговая технология.

Комплектация:

  • Насос велосипедный Giyo GP-91;
  • Упаковка.


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Насос Велосипедный Giyo Gp-91 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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