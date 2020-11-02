Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-90e

Массажная накидка шиатсу Medisana Ecomed MC-90E обеспечит прекрасный расслабляющий массаж! Массажер снабжен четырьмя вращающимися массажными элементами, которые повторяют движения рук профессионального массажиста, делающего массаж шиатсу. Также можно включить вибрацию сиденья для массажа ягодиц. Используя эту массажную накидку, вы можете выбрать подогрев, который усилит массажный эффект. Приспособление надежно защищено от перегрева. Управление посредством встроенного блока. Автоматическое отключение через пятнадцать минут. Изделие произведено из легко очищаемого материала. Применяйте данное устройство для глубокого массажа! Описание: Расслабляющий шиатсу массаж спины 4 вращающихся массажных ролика Функция обогрева, защита от перегрева Автоматическое отклюение через 15 минут Встроенный беспроводной блок управления Вибрационный массаж бедер Гарантия: 2 года Тех.характеристики: Электропитание: 230 - 240 В, 50-60 Гц Потребляемая мощность: 30 Вт Длительность работы: максимальное время 15 минут Условия эксплуатации: только в сухих помещениях Условия хранения: в сухом, прохладном месте Длина сетевого кабеля: 1,75 м Комплектация: Массажная накидка Ecomed MC-90E Инструкция по применению

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