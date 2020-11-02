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Главная Товары для спорта и отдыха Тренажеры Эспандеры и жгуты Bradex Эспандер Bradex Стальные Мышцы Sf 0073, Многофункциональный

Эспандер Bradex Стальные Мышцы Sf 0073, Многофункциональный

Артикул: 79252
  • Эспандер многофункциональный СТАЛЬНЫЕ МЫШЦЫ Bradex SF 0073 - фото 1
  • Эспандер многофункциональный СТАЛЬНЫЕ МЫШЦЫ Bradex SF 0073 - фото 2
  • Эспандер многофункциональный СТАЛЬНЫЕ МЫШЦЫ Bradex SF 0073 - фото 3
  • Эспандер многофункциональный СТАЛЬНЫЕ МЫШЦЫ Bradex SF 0073 - фото 4
Эспандер многофункциональный СТАЛЬНЫЕ МЫШЦЫ Bradex SF 0073 - фото 1
Эспандер многофункциональный СТАЛЬНЫЕ МЫШЦЫ Bradex SF 0073 - фото 2
Эспандер многофункциональный СТАЛЬНЫЕ МЫШЦЫ Bradex SF 0073 - фото 3
Эспандер многофункциональный СТАЛЬНЫЕ МЫШЦЫ Bradex SF 0073 - фото 4
990 руб. 
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Артикул: 79252
В наличии
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БрендBradex
Тип товараЭспандер
Вес, кг1.2

Эспандер Bradex «Стальные мышцы» SF 0073 представляет собой многофункционалный пружинный эспандер, регулируемый по нагрузке и позволяющий тренировать любые группы мышц. Выполнен из качественных материалов, имеет удобную форму и прост в применении. На ручки надеваются дополнительные упоры для различного вида занятий.

Особенности:

  • Материал изготовления - нержавеющая сталь, полипропилен, поливинилхлорид;
  • Максимальная нагрузка - 30 кг;
  • 5 пружин;
  • Нагрузка одной пружины - 6 кг;
  • Длина эспандера - 66-150 см;
  • Ширина - 11 см;
  • Регулировка нагрузки - снятием пружин.

Комплектация:

  • Эспандер Bradex «Стальные мышцы» SF 0073;
  • Упор для ног;
  • Удлинитель рукоятки;
  • Упаковка.


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Эспандер Bradex Стальные Мышцы Sf 0073, Многофункциональный - данный товар вы можете купить по цене по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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