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Велотренажер Bradex Sf 0099 Дуал Байк

Артикул: 79240
  • Тренажер педальный для ног и рук ДУАЛ БАЙК Bradex SF 0099 - фото 1
  • Тренажер педальный для ног и рук ДУАЛ БАЙК Bradex SF 0099 - фото 2
Тренажер педальный для ног и рук ДУАЛ БАЙК Bradex SF 0099 - фото 1
Тренажер педальный для ног и рук ДУАЛ БАЙК Bradex SF 0099 - фото 2
6 990 руб. 
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+ 304 КэтКоинов
Артикул: 79240
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараВелотренажер
Длина, см90
Ширина, см40
Высота, см13
Вес, кг2.3

Тренажер для фитнеса Bradex SF 0099 предназначен для упражнений, направленных на укрепление мышц рук и ног. В отличие от обычных велотренажеров, позволяет одновременно выполнять вращательные движения ногами и руками. Встроенный счетчик контролирует затраченные калории, отмеряет пройденное расстояние и количество оборотов педалями. Рекомендован для домашнего использования.

Особенности:

  • Обеспечивает нагрузку для мышц рук и ног;
  • Счетчик показывает количество израсходованных калорий и совершенных оборотов;
  • Наличие таймера;
  • Компактная конструкция, легко хранить.

Комплектация:

  • Велотренажер Bradex SF 0099 «Дуал Байк»;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Велотренажер Bradex Sf 0099 Дуал Байк

Видеообзор Велотренажер Bradex Sf 0099 Дуал Байк



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Самовывоз невозможен
Велотренажер Bradex Sf 0099 Дуал Байк - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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