Велотренажер Bradex Sf 0077 Аэроб Нью

Минивелотренажер Bradex SF 0077 - компактный тренажер, с помощью которого можно тренировать как ноги, так и руки. Занятия на тренажере повышают аэробную способность организма и регулируют деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Позволяет заниматься людям с ограниченными физическими возможностями.

Особенности:

Рама из прочного металла;

Педали с покрытием ПВХ;

На раме имеются ножки для устойчивого положения тренажера на плоскости;

Компактные размеры.

Комплектация:

Минивелотренажер Bradex SF 0077 «Аэроб Нью»;

Упаковка.

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