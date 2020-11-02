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Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0045 Монолит, Реверсивный

Артикул: 79226
  • Тренажер для мышц живота реверсивный МОНОЛИТ Bradex SF 0045 - фото 1
  • Тренажер для мышц живота реверсивный МОНОЛИТ Bradex SF 0045 - фото 2
Тренажер для мышц живота реверсивный МОНОЛИТ Bradex SF 0045 - фото 1
Тренажер для мышц живота реверсивный МОНОЛИТ Bradex SF 0045 - фото 2
3 400 руб. 
Купить
+ 199 КэтКоинов
Артикул: 79226
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараТренажер для фитнеса
ПроизводствоКитай
Длина, см85
Ширина, см35
Высота, см18
Вес, кг3

Тренажер для фитнеса Bradex SF 0045 «Монолит» предназначен для тренировки мышц живота. В упражнениях, выполняемых на тренажере, задействуются также мышцы спины и бедер. Оснащен специальным датчиком, который поможет контролировать динамику и прогресс тренировок.

Особенности:

  • Компактные размеры;
  • Сборно-разборная конструкция;
  • Укрепляет мышцы туловища;
  • Способствует укреплению сердечно-сосудистой системы;
  • Подходит и для мужчин, и для женщин.

Комплектация:

  • Тренажер для фитнеса Bradex SF 0045 «Монолит», реверсивный;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0045 Монолит, Реверсивный

Видеообзор Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0045 Монолит, Реверсивный



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Самовывоз невозможен
Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0045 Монолит, Реверсивный - стоимость товара 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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