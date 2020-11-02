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Валик для фитнеса ТУБА оранжевый Bradex SF 0065

Артикул: 79196
Валик для фитнеса ТУБА оранжевый Bradex SF 0065
990 руб. 
1 500 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 79196
В наличии
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БрендBradex
Тип товараВалик для фитнеса
Вес, кг0.6

Валик для фитнеса Bradex «Туба» SF 0065 выполнен из качественного материала, обладает рифленой поверхностью, оказывающей массажный эффект на мышцы тела. Применяется в фитнесе и йоге для выпрямления позвоночника, расслабления мышц шеи, верхних и нижних конечностей.

Особенности:

  • Выполнен из ПВХ и ЭВА;
  • Внутренний диаметр составляет 11 см;
  • Цвет - оранжевый.

Комплектация:

  • Валик для фитнеса Bradex SF 0065 (оранжевый);
  • Упаковка.


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Валик для фитнеса ТУБА оранжевый Bradex SF 0065 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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