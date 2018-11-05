Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body

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|Бренд
|Canon
|Тип товара
|Фотоаппарат зеркальный
|Физический размер матрицы, мм
|22.3х14.9
|Тип дисплея
|ЖК, поворотный, сенсорный
|Серийная съемка, кадр/сек
|7
|GPS
|нет
|Wi-Fi
|есть
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Разрешение дисплея (точек)
|1040000
|Разрешение матрицы, Мпикс
|24.2
|Bluetooth
|нет
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Тип матрицы
|CMOS
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Тип видоискателя
|зеркальный
|Светочувствительность
|100-3200 ISO
|Объектив в комплекте
|нет
|Процессор
|DIGIC 6
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Кроп-фактор
|1.6
|Крепление внешней вспышки
|башмак
|Комплектация
|фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, документация, упаковка
|Интерфейсы
|USB 2.0, видео, HDMI, микрофонный вход, аудио, NFC, разъем для пульта ДУ
|Запись видео
|есть
|Встроенная вспышка
|да
|Влагозащита
|нет
|Байонет
|Canon EF/EF-S
|Цвет
|черный
|Вес, кг
|0.73
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body - это камера с высоким быстродействием, которая идеально подходит для съемок динамичных событий. Поворотный экран позволяет снимать с различных ракурсов. Камера хороша также при работе в слабом освещении. С ее помощью осуществляется качественная видеосъемка. Гарантированное высокое качество записи звукового сопровождения видеоряда. Легко подключается к различным устройствам через Wi-Fi. Камерой можно управлять со смартфона или с планшета. Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body гарантирует высокий результат фото- и видеосъемки в любых условиях.Особенности:
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05.11.2018
Быстрый, четкая работа, удобный функционал. Очень удобно снимать видео - великолепный автофокус!
В своём классе -лучший !
Недостатки:
нет.
Комментарий:
Рекомендую. Лучший кроп от Canon. Цена-функционал идеальны.
Снимаю репортажи(свадьбы/праздники) - автофокус отличный! После mk2 - снимая репортаж, теперь не отвлекаюсь на постоянный контроль фокуса и внимание идёт на построение кадра. Ставим на стаб и бегаем !
05.11.2018
цветопередача, дуалпиксель, байонет, 60 fps, интервальная съемка, тачскрин, большой аккум, разъём для наушников, эргономика, высокая детализация на исо 3200, стереомикрофон. В общем считаю все эти параметры - стандартом современной камеры. Считаю камеру идеальной для свадеб. качество достойное, оптика дешевле аналогов.
Недостатки:
наличие антимуар фильтра, ipb на 60fps
Комментарий:
перед покупкой, изучил камеру вдоль и поперёк, отличная камера для бюджетной съёмки. для вип и рекламы не подойдёт.
05.11.2018
Точность автофокуса
Наличие дополнительного экрана с параметрами съемки
Удобный хват камеры
Недостатки:
Поворотный экран кажется хлипким (после nikon d5500)
Не резкая картинка в видео, если сравнивать с теми же беззеркалками сони и панас.
Съемка при недостаточной освещенности (с исо1600 уже прут не приятные шумы)
Комментарий:
Снимаю преимущественно видео. Рассматривал, как вариант, к покупке предыдущую модель б/у 70д, но там не хватало 1080р 50 кадров в секунду(которые были в предыдущей моей камере), так же рассматривал сони а6300, но там автофокус дерганный, хотя по многим параметрам сонька и превосходит 80д(меньше вес, 4к, меньше шумов при съемке в недостаточной освещенности и гораздо более резкая картинка в видео, ну и поддершка ЛОГов).
Это моя вторая зеркалка после никон д5500. Тот по всем параметрам устраивал, но очень не хватало автофокуса в видео. Сейчас уже успел отснять много материала, думаю, на билшайшие пару лет задержусь на этой камере.)