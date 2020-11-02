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Рубанок электрический Bort BFB-1300-T

Артикул: 77984
Рубанок электрический Bort BFB-1300-T
7 760 руб. 
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+ 191 КэтКоинов
Артикул: 77984
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараРубанок
Выборка четвертиесть
Глубина строгания, мм0-3.5
Максимальное число оборотов, об/мин16000
Напряжение сети, В220
Регулировка глубины строганияесть
Упаковкакоробка
Ширина строгания, мм110
Мощность1300 Вт
Длина, см36
Ширина, см19.5
Высота, см23
Вес, кг6
Рубанок Bort BFB-1300-T - это сверхмощный универсал, устройство для выборки четверти, строгальный станок. Можно снимать за один проход до 3,5мм.


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Самовывоз невозможен
Рубанок электрический Bort BFB-1300-T - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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