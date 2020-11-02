Набор инструмента, 108 предметов Hyundai К 108

Набор инструментов Hyundai К 108 содержит в себе все необходимые для различного рода слесарных работ ручные инструменты. Рабочие части выполнены из хромованадиевой стали, рукоятки - из качественного пластика с нескользящим покрытием. Профиль торцевых головок Super Lock позволяет работать с изношенным на 30 процентов крепежом и бережно относится к новому крепежу, предохраняя его от износа. Все инструменты рассчитаны на длительный срок службы.
Особенности:
- Прочная хромованадиевая сталь;
- Квадрат 1/2, 1/4 и 5/16 дюйма;
- 108 предметов в комплекте;
- Ключи-трещетки на 72 зубца.
Комплектация:
- Головки торцевые: 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 мм - 1/4 дюйм. (13 шт.);
- Головки торцевые удлинённые: 6-13 мм - 1/4 дюйм. (8 шт.);
- Головки торцевые Е-тип: E4, E5, E6, E7, E8 - 1/4 дюйм. (5 шт.);
- Ключ-трещётка 150 мм 72 зубца - 1/4 дюйм.;
- Удлинитель 50 мм - 1/4 дюйм.;
- Удлинитель 100 мм - 1/4 дюйм.;
- Карданный шарнир 38 мм - 1/4 дюйм.;
- Вороток T-образный 110 мм - 1/4 дюйм.;
- Отверточная рукоятка 150 мм - 1/4 дюйм.;
- Ключи шестигранные тип-HEX: 1.5, 2, 2.5 мм (3 шт.);
- Головки с битом тип-TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 - 1/4 дюйм. (7 шт.);
- Головки с битом тип-HEX: H3, H4, H5, H6 - 1/4 дюйм. (4 шт.);
- Головки с битом тип-PHILLIPS: PH.1, PH.2 - 1/4 дюйм. (2 шт.);
- Головки с битом тип-SLOT: SL4, SL5.5, SL6.5 - 1/4 дюйм. (3 шт.);
- Головки с битом тип-POZIDRIV: PZ.1, PZ.2 - 1/4 дюйм. (2 шт.);
- Головки торцевые: 10-22, 24, 27, 30, 32 мм - 1/2 дюйм. (17 шт.);
- Головки торцевые удлинённые: 14, 15, 17, 19, 22 мм - 1/2 дюйм. (5 шт.);
- Головки торцевые Е-тип: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 - 1/2 дюйм. (8 шт.);
- Ключ-трещётка 260 мм 72 зубца - 1/2 дюйм.;
- Удлинитель 125 мм - 1/2 дюйм.;
- Удлинитель 250 мм - 1/2 дюйм.;
- Скользящий адаптор 44 мм - 1/2 дюйм.;
- Карданный шарнир 77 мм - 1/2 дюйм.;
- Головка свечная 16 мм - 1/2 дюйм.;
- Головка свечная 21 мм - 1/2 дюйм.;
- Переходник 1/2 x 5/16 дюйм.;
- Бит тип-PHILLIPS 30 мм: PH.3, PH.4 - 5/16 дюйм. (2 шт.);
- Бит тип-POZIDRIV 30 мм: PZ3, PZ4 - 5/16 дюйм. (2 шт.);
- Бит тип-SLOT 30 мм: 8, 10, 12 мм - 5/16 дюйм. (3 шт.);
- Бит тип-TORX 30 мм: T40, T45, T50, T55, T60 - 5/16 дюйм. (5 шт.);
- Бит тип-HEX 30 мм: 7, 8, 10, 12, 14 мм - 5/16 дюйм. (5 шт.);
- Пластиковый кейс.
Смотрите также: Аппараты для сварки труб
, Верстаки и столы
, Кусачки и бокорезы
, Мультитулы
, Наборы инструментов
, Ножи строительные
, Отвертки
, Паяльники
, Пилы ручные
, Плоскогубцы и пассатижи
, Системы хранения и транспортировки
.
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