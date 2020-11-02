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Массажер Альпина Пласт Бв-01-Ап-1 вакуумные банки Антицеллюлит № 2

Артикул: 77155
  • Массажер Альпина Пласт Бв-01-Ап-1 вакуумные банки Антицеллюлит № 2 - фото 1
  • Массажер Альпина Пласт Бв-01-Ап-1 вакуумные банки Антицеллюлит № 2 - фото 2
  • Массажер Альпина Пласт Бв-01-Ап-1 вакуумные банки Антицеллюлит № 2 - фото 3
Массажер Альпина Пласт Бв-01-Ап-1 вакуумные банки Антицеллюлит № 2 - фото 1
Массажер Альпина Пласт Бв-01-Ап-1 вакуумные банки Антицеллюлит № 2 - фото 2
Массажер Альпина Пласт Бв-01-Ап-1 вакуумные банки Антицеллюлит № 2 - фото 3
1 440 руб. 
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+ 69 КэтКоинов
Артикул: 77155
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендАльпина Пласт
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоРоссия
Высота, см8
Длина, см12
Ширина, см12
Вес, кг0.25

Массажер Альпина Пласт Бв-01-Ап-1 вакуумные банки Антицеллюлит № 2 применяются для процедур, направленных на избавление от целлюлитных проявлений. В комплект входят две вакуумные банки, выполненные из стекла и полимера. Простое использование делают массажер Альпина Пласт Бв-01-Ап-1 вакуумные банки Антицеллюлит № 2 доступным для применения в домашних условиях.

Особенности:

  • Диаметр банки составляет 5 см;
  • Стеклянный резервуар ручной работы;
  • Применяется в качестве антицеллюлитного средства;
  • Оказывают лечебное действие при бронхитах, плевритах, ОРЗ и ОРВИ;
  • Снимают мышечные воспаления;
  • Эффективно лечат ушибы и травмы;
  • Простое использование;
  • Могут использоваться в домашних, стационарных и амбулаторных условиях;
  • В наборе 2 банки.

Комплектация:

  • Массажер Альпина Пласт Бв-01-Ап-1 вакуумные банки Антицеллюлит № 2;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Массажер Альпина Пласт Бв-01-Ап-1 вакуумные банки Антицеллюлит № 2 - стоимость товара 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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