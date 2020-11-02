Детектор Bosch PTD1 (603683020)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Детектор
|Источники питания
|2 батареи на 1,5 В, тип AA
|Комплектация
|PTD 1, Защитный чехол, 2 батареи на 1,5 В, тип АА
|Особенности
|Интуитивно понятное управление, трехцветная индикация измерений и дисплей с подсветкой
|Дополнительно
|диапазон температур: от -20 до +200 °C, погрешность: ±1 °C (10–30 °C), рабочий диапазон: 1-5 м, продолжительность работы: 9 ч
|Вес, кг
|0.3
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