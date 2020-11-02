Шуруповерт аккумуляторный Bosch IXO V (medium) (6039A8021)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 2 года
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Безударная отвертка
|Питание
|от аккумулятора
|Мощность, Вт
|3.6
|Ударный механизм
|нет
|Макс. крутящий момент
|4.5 Нм
|Тип патрона
|под биты
|Гнездо для крепления бит
|нет
|Доп. рукоятка
|нет
|Задний ход
|есть
|Импульсный режим
|нет
|Кол-во скоростей работы
|1
|Лампа точечной подсветки
|есть
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|В кейсе
|нет
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Вес, кг
|0.3
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв