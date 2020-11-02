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Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 18 V-EC TE (6019C8003)

Артикул: 76791
Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 18 V-EC TE (6019C8003)
16 870 руб. 
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+ 224 КэтКоинов
Артикул: 76791
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 812 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараБезударный шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт18
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент25 Нм
Тип патронапод биты
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см25.1
Высота, см23.9
Вес, кг1.6
Шуруповерт Bosch GSR 18 V-EC TE оснащен литий-ионный аккумулятором без эффекта памяти. Его можно заряжать при любом уровне зарядки.


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Самовывоз невозможен
Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 18 V-EC TE (6019C8003) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 16870 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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