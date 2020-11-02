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|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для ухода за кожей лица
|Назначение
|для лица
|Производство
|Франция
|Действие
|очищение
|Материал
|металл/пластик
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Функции и режимы
|ултразвук
|Высота, см
|7
|Длина, см
|17.5
|Ширина, см
|25
|Вес, кг
|0.655
Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица Gezatone HS2307i - предназначен для глубокого очищения кожи, отшелушивания ороговевших частиц, усиления воздействия косметических средств, проведения эффективного омолаживающего массажа. Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица Gezatone HS2307i позволит ухаживать за кожей в домашних условиях.
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