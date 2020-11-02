8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Робот-пылесос iRobot Roomba 980

Артикул: 76247
  • Робот-пылесос iRobot Roomba 980 - фото 1
  • Робот-пылесос iRobot Roomba 980 - фото 2
  • Робот-пылесос iRobot Roomba 980 - фото 3
  • Робот-пылесос iRobot Roomba 980 - фото 4
  • Робот-пылесос iRobot Roomba 980 - фото 5
Робот-пылесос iRobot Roomba 980 - фото 1
Робот-пылесос iRobot Roomba 980 - фото 2
Робот-пылесос iRobot Roomba 980 - фото 3
Робот-пылесос iRobot Roomba 980 - фото 4
Робот-пылесос iRobot Roomba 980 - фото 5
56 400 руб. 
Купить
+ 124 КэтКоинов
Артикул: 76247
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендiRobot
Тип товараРоботы-пылесосы
Регулятор мощностинет
Датчикиинфракрасные
Ограничитель зоны уборкивиртуальная стена
Установка на зарядное устройствоавтоматическая
Вес, кг3.95
Высота, см9.1
Длина, см35
Ширина, см35

Робот-пылесос iRobot Roomba 980 представляет собой инновационную разработку в области пылесосов роботов и является первым, способным взаимодействовать при помощи Wi-Fi с мобильными гаджетами. Управлять уборкой можно из любой точки мира. Пылесос рассчитан на большую площадь уборки, обладает системой запоминания маршрута и в случае прерывания уборки для подзарядки, продолжает ее с того места, на котором она была прервана. Робот-пылесос iRobot Roomba 980 способен поддерживать чистоту в доме без участия человека - можно составить график уборки на неделю, и робот-пылесос iRobot Roomba 980 выйдет на уборку точно в установленное время.

Особенности:

  • Управление роботом можно осуществлять со смартфона из любой точки мира;
  • Рассчитан на автономную уборку целого дома;
  • Робот может убрать до 300 кв. м.;
  • Интеллектуальное построение карты уборки, отслеживание траектории уборки, запоминание маршрута уборки;
  • Увеличение мощности на коврах;
  • При разрядке батареи робот вернется на базу, а затем продолжит уборку с того места, на котором она была прервана;
  • Резиновые валики с ребрами-скребками гораздо эффективнее, чем щетинистые щетки, удаляют присохшую грязь с твердых покрытий;
  • Исключено наматывание шерсти животных на щетки;
  • Герметичный вакуумный канал обеспечивает отличную эффективность всасывания;
  • Виртуальная стена ограничивает место действия пылесоса;
  • Работа виртуальной стены осуществляется в двух режимах - в режиме преграды и в режиме кругового ограничителя;
  • Компактные размеры.

Комплектация:

  • Робот-пылесос iRobot Roomba 980;
  • Аккумулятор;
  • Зарядная база;
  • Ограничитель движения;
  • Боковая щетка;
  • Сменный фильтр;
  • Документация;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Робот-пылесос iRobot Roomba 980

Видеообзор Робот-пылесос iRobot Roomba 980



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Робот-пылесос iRobot Roomba 980 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 56400 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...