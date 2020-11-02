Кресло-коляска Armed H 002 (200400001), 20 дюйм.

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|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 1 418 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Armed
|Тип товара
|Кресло-коляска
|Глубина сидения, см
|40
|Диаметр задних колес, см
|20
|Диаметр передних колес, см
|60
|Максимальный вес пользователя
|110 кг
|Тип управления
|ручной
|Ширина между поручнями, см
|51
|Ширина сидения, см
|51
|Вес, кг
|21.9
|Высота сидения, см
|39
|Высота, см
|89
|Длина, см
|118
|Производство
|Китай
|Ремень безопасности
|нет
|Тип тормоза
|ручной
|Ширина, см
|70
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