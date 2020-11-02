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Бандаж Bradex Целитель Kz 0068

Артикул: 75284
  • Пояс для поддержки поясничного отдела Bradex Терапевт Kz 0067 - фото 1
  • Пояс для поддержки поясничного отдела Bradex Терапевт Kz 0067 - фото 2
  • Пояс для поддержки поясничного отдела Bradex Терапевт Kz 0067 - фото 3
  • Пояс для поддержки поясничного отдела Bradex Терапевт Kz 0067 - фото 4
Пояс для поддержки поясничного отдела Bradex Терапевт Kz 0067 - фото 1
Пояс для поддержки поясничного отдела Bradex Терапевт Kz 0067 - фото 2
Пояс для поддержки поясничного отдела Bradex Терапевт Kz 0067 - фото 3
Пояс для поддержки поясничного отдела Bradex Терапевт Kz 0067 - фото 4
490 руб. 
560 руб. 
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Артикул: 75284
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараБандаж
Вес, кг0.28

Бандаж Bradex Целитель Kz 0068 предназначен для коррекции осанки. Надевается непосредственно на тело, застегивается с помощью липучек. Тонкий и прочный материал обеспечивает комфортное ношения пояса, кожа под ним не потеет, под одеждой пояс незаметен. Рекомендуется для поддержания внутренних органов и стимуляции мышц поясницы при длительных прогулках, спортивных тренировках, при поднятии тяжестей. Бандаж Bradex Целитель Kz 0068 обеспечивает поддержку внутренних органов, расположенных в области талии.

Особенности:

  • Обеспечивает эффективную поддержку мышцам поясницы;
  • Корректирует положение внутренних органов;
  • Повышает эффективность и безопасность спортивных тренировок;
  • Жесткие вставки предотвращают скручивание;
  • Удобные застежки-липучки;
  • Дышащий материал;
  • Незаметен под одеждой.

Комплектация:

  • Бандаж Bradex Целитель Kz 0068;
  • Документация;
  • Упаковка.


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Бандаж Bradex Целитель Kz 0068 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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