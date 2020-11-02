Кофеварка Philips HD 7457 20

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Капельные кофеварки
|Мощность
|1000 Вт
|Материал корпуса
|пластик
|Дисплей
|нет
|Таймер
|нет
|Автоотключение
|нет
|Встроенная кофемолка
|нет
|Подогрев чашек
|нет
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