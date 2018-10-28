Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285 HS Black

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 2 года
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Canon
|Тип товара
|Компактные фотоаппараты
|Разрешение матрицы, Мпикс
|21.1
|Физический размер матрицы
|6.16x4.62 мм
|Тип матрицы
|CMOS
|Встроенная вспышка
|есть
|Крепление внешней вспышки
|нет
|Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)
|25-300 мм
|Диафрагма
|F3.6-F7
|Zoom оптический
|12x
|Zoom цифровой
|4x
|Система стабилизации изображения
|оптическая
|Скорость серийной съемки
|2.5 кадр./сек.
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Разрешение дисплея
|461000
|Тип дисплея
|ЖК
|Тип видоискателя
|нет
|Светочувствительность
|80-3200 ISO
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Интерфейсы
|USB 2.0, видео, HDMI, аудио, Wi-Fi, NFC
|Wi-Fi
|есть
|Bluetooth
|нет
|GPS
|нет
|Влагозащита
|нет
|Элементы питания
|свой собственный
|Цвет
|черный
|Комплектация
|фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, ремешок, документация, упаковка
|Габариты (ШxВxГ), мм
|99.6х58х22.8
|Вес, кг
|0.147
Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285HS - это компактный высокотехнологичный аппарат, позволяющий легко и быстро производить съемку повседневных мелочей и выдающихся событий. Мощный оптический зум облегчает съемку отдаленных объектов, режим макросъемки позволяет рассмотреть детали незаметных мелочей. Режим стабилизации обеспечивает плавные видеоролики с любым приближением. Наличие автоматических настроек для съемки в условиях недостаточного освещения позволяют добиться высокого качества снимков и видеофайлов. Управление камерой Canon IXUS 285HS с мобильного устройства облегчает создание групповых фотоснимков и автопортретов.Особенности:
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
28.10.2018
Компактность, удобство пользования. Качество ФОТО и ВИДЕО Full Hd. В общем качества присущие практически всем фотоаппаратам Кэнон.
Недостатки:
Полностью отсутствуют. Если ёмкости аккумулятора кому-то покажется маловато, то купить запасной аккумулятор не проблема.
Комментарий:
Доволен на 100%