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Дрель ударная Stanley STDH5510-RU

Артикул: 74252
Дрель ударная Stanley STDH5510-RU
2 260 руб. 
2 490 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 74252
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStanley
Тип товараДрель
Блокировка кнопки включенияда
Дополнительная рукоятканет
Зарядное устройство в комплектенет
Импульсный режимнет
Лампа точечной подсветкинет
Макс. количество ударов в минуту47600 уд./мин.
Максимальный крутящий момент20 Нм
Мощность550 Вт
Питаниеот сети
Тип патронаключевой
Ударный механизмда
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг1.61
Ударная дрель в режиме сверления с ударом используется для проделывания отверстий в кирпичной кладке и бетоне. Регулируемая скорость вращения шпинделя. Держатель ключа у основания дрели исключит сложности из-за утери ключа.


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Теги товара: Мощные.


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Самовывоз невозможен
Дрель ударная Stanley STDH5510-RU - стоимость товара 2260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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