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Совковая лопата Fiskars (132403) Solid

Артикул: 74246
Совковая лопата Fiskars (132403) Solid
1 210 руб. 
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Артикул: 74246
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараЛопаты садовые
Материал рабочей частисталь
Материал черенкасталь
Общая длина, мм1270
Подходит для автомобилянет
Рукоятка на черенкеда
Типлопата совковая
Черенокесть
Ширина, мм235
Совковая лопата от компании Fiskars предназначена для использования в работе с различными садовыми материалами, такими как песок, почва, листья и тому подобное. Рукоятка лопаты сделана в D-образной форме, что позволяет пользоваться инструментом, не опасаясь его выскальзывания. Эргономическая конструкция рукояток способствует сохранению сил потребителя при использовании. Черенок лопаты изготовлен из нержавеющей стали содержащей бор. Такой материал является очень прочным и имеет высокий уровень стойкости против механических повреждений, также он способен сохранять свои качественные характеристики, несмотря на экстремальные условия труда. Лезвие лопаты, так же как и черенок, создано из высококачественной стали. Совковая лопата имеет надежное сварное соединение между черенком и лезвием. Инструменты компании Fiskars изготовлены в соответствии с международными стандартами качества и являются очень эффективными и долговечными.


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Совковая лопата Fiskars (132403) Solid - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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