Звуковая карта Asus PCI-E Essence STX II 7.1 (ASUS AV100, DAC TI Bur-Brown PCM1792A) 7.1 Ret

Звуковая карта Essence STX II 7.1 от ASUS впечатляет своей отличной элементной базой. Цифро-аналоговый преобразователь - это флагманское решение производства Texas Instruments — Burr-Brown PCM1792 с соотношением сигнал/шум в 127 дБ и коэффициентом нелинейных искажений не более 0,0004%. За счет операционных усилителей от компании New Japan Radio (вместе с комплектом запасных!) достигается минимальный уровень шума и хорошая скорость нарастания сигнала в 25 В/мс. В комплект также входит дополнительная плата ASUS Xonar H6, которая устанавливается в соседний слот PCI-E x1, но не использует шину, а соединяется с основной картой кабелем. На дополнительной плате размещены еще три цифро-аналоговых преобразователя для подключения многоканальных акустических систем.