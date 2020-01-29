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Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C20

(5)
Артикул: 73214
  • Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C20 - фото 1
  • Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C20 - фото 2
  • Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C20 - фото 3
  • Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C20 - фото 4
Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C20 - фото 1
Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C20 - фото 2
Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C20 - фото 3
Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C20 - фото 4
2 990 руб. 
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+ 235 КэтКоинов
Артикул: 73214
В наличии
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БрендOmron
Тип товараИнгалятор (небулайзер)
Адаптер питаниянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Тип ингаляторакомпрессорный
Тип маскивзрослая, детская
Вес, кг0.19
Емкость резервуара для лекарства, мл10
ПроизводствоКитай
Сумка в комплектеесть

Ингалятор Omron NE-C20 представляет собой компактный прибор, предназначенный для проведения процедур, направленных на профилактику и лечение заболеваний дыхательных путей. Подходит для любой возрастной категории. Обладает низким уровнем шума и предназначен для любых лекарственных препаратов. Компрессорный тип действия обеспечивает проникновение мелких частиц глубоко в средние и нижние дыхательные пути, а более крупные частицы оседают в носоглотке, также оказывая терапевтическое воздействие. Ингалятор Omron NE-C20 поставляется с двумя типами масок - для детей и для взрослых.

Особенности:
  • Низкий уровень шума;
  • Компактные размеры и небольшой вес;
  • Универсальность в применении лекарственных средств;
  • Удобное крепление камеры на корпусе прибора;
  • Простое управление;
  • Угол ингаляции не должен превышать 45 градусов от вертикального положения в любом направлении;
  • Универсальность применения.
Комплектация:
  • Ингалятор Omron NE-C20;
  • Небулайзерная камера;
  • Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см);
  • Загубник;
  • Насадка для носа;
  • Маска для взрослых (ПВХ);
  • Маска для детей (ПВХ);
  • Запасные воздушные фильтры (5 шт.);
  • Адаптер переменного тока;
  • Сумка для хранения;
  • Упаковка.

Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C20

Видеообзор Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C20
 


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Рейтинг: 5 на основе 5 отзывов
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29.01.2020
Достоинства:
Отличный ингалятор! Маленький компактный!

Недостатки:
Нет недостатков!

Комментарий:
Спасибо за быструю доставку!


21.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Компрессорный ингалятор по хорошей цене.

Недостатки:
Для себя их не нашла.

Комментарий:
Искали недорогой ингалятор, потому что дети стали часто болеть. Вслед за детьми и взрослые тоже. Этот лазарет порядком поднадоел. Педиатр посоветовала купить ингалятор. Выбрали эту недорогую модель.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Портативный маленький небулайзер, тихий и удобный.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Небулайзер удобный, тихий с необходимым количеством насадок. Покупали для проведения ингаляций ребенку. Очень понравился. Много места не занимает, из-за легкого веса и компактности, всегда можно держать под рукой и даже брать с собой в
дорогу. Хорошее качество сборки, ничего не болтается и не слетает, все детали закрепляются и держатся крепко. Хороший и надежный помощник для родителей.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
цена, крепкая конструкция, отсутствие громкого шума при работе, небольшая цена.

Недостатки:
не нашли пока что

Комментарий:
Давно присматривалась к небулайзерам - то у сына сопли-аллергия, то у меня гайморит, муж кашляет... В общем, надоели ЛОР-болезни. И врач, у которой я по поводу
гайморита наблюдаюсь, услышав мои стенания предложила небулайзер. Я выбирала что-то для детей, и взрослых - остановилась на этом. Цена относительно невысокая для прибора такого качества, сборка качественная, чувствуется - вещь. У нас не ломался, всё проходило хорошо. После каждого лекарства обязательно все пластиковые части (кроме корпуса!!) мОю. Кашель у мужа стал полегче, у него свои лекарства. Я пользуюсьфизраствором, как и сын, хороший результат замечаю. По поводу детской насадки, кто пользуется, небольшой совет - надевайте смело маску, и занимайте руки ребенка! Пусть играет во что-то, рисует. Но, главное, чтобы не скучал! Мы своему раскраску даем. Смело пробуйте, небулайзер не подведет.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
надежный, подходит для взрослых и детей, занимает минимум места.

Недостатки:
нет.

Комментарий:
Проверенно на личном опыте, что если в семье 2-е или больше детей, которые ходят в сад или школу, то болеют они считай что постоянно. Поэтому и стал вопрос о покупке небулайзера. Этот помощник у нас уже полтора года, сколько он за это время вылечил соплей и кашлей просто не пересчитать. Пользуемся мы ним часто, и не только в отношении детей, но и взрослых, так что далеко его никуда не убираю. Длина воздуховодной трубки достаточно длинная - 100 см, так что не требуется сидеть прям возле самого прибора, это очень актуально по отношению к детям, которым надо все подергать и потрогать, особенно, если приходится сидеть спокойно более 2-х минут. В емкости резервуара для лекарственных средств есть шкала с делениями для удобства дозирования. В работе прибора никогда никаких перебоев не было, что наводит на мысль, что служить он нам будет еще долго верой и правдой. Если придется заменить, буду присматриваться к этой же фирме, так как уже убедилась в надежности. Все комплектующие при потере или неисправности можно заменить.

Самовывоз невозможен
Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C20 - по цене 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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